Entscheidung in Mönchengladbach : Politik will Ausschluss von AfD-Stadtrat

Der aktuelle Stadtrat bei der konstituierenden Sitzung in der Kaiser-Friedrich-Halle. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Auch die eigene Fraktion stimmte für die Entfernung von Holger Hexgen aus dem Rat. Er soll sich eine Wählbarkeitsbescheinigung mit einer Scheinadresse in Mönchengladbach erschlichen haben.

Der AfD-Politiker Holger Hexgen soll aus dem Stadtrat ausgeschlossen werden. Das hat der Hauptausschuss am Mittwochabend empfohlen. Der Stadtrat muss dem Votum in der kommenden Woche zwar noch folgen, aber das dürfte nur Formsache sein. Denn der Entschluss am Abend im Hauptausschuss war einstimmig – also auch mit der Stimme der AfD selbst. Hexgen selbst ist zwar eigentlich auch Mitglied des Hauptausschusses, er war aber nicht dabei in der Sitzung. Stattdessen stimmte die Fraktionsvorsitzende Corina Bülow für den Ausschluss Hexgens aus dem Stadtrat.

Torben Schultz, Fraktionschef der Linken, wollte im Hauptausschuss wissen, ob die Stadt Aufwandsentschädigungen, die Hexgen in den rund eineinhalb Jahren als Stadtrat erhalten hat, zurückfordern kann. „Wir entscheiden hier nur über den Ausschluss aus dem Stadtrat, alles andere sind dann zivilrechtliche Auseinandersetzungen, zu denen ich nichts sagen kann“, sagte Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD). Heinrichs bekräftigte, der Wahlausschuss habe damals nichts gewusst von der Scheinadresse und deshalb die Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses bestätigt: „Wir gehen deshalb von Vorsatz aus.“

AfD-Politiker Holger Hexgen soll aus dem Rat entfernt werden. Foto: AfD

Dem AfD-Politiker wird vorgeworfen, sich eine Wählbarkeitsbescheinigung mittels einer Scheinadresse in Mönchengladbach erschlichen zu haben und somit zur Wahl zugelassen worden zu sein, obwohl er die nötige Voraussetzung, nämlich den Wohnsitz in Mönchengladbach, gar nicht erfüllt habe. Demnach soll Hexgen unrichtige Angaben gemacht haben bei der Kandidatur. Dabei soll er eine Adresse mit einem Wohnsitz in Mönchengladbach angegeben haben, an dem er aber in Wahrheit zum Zeitpunkt der Wahl und der Kandidatenaufstelung gar nicht gewohnt habe. Die Meldebehörde stellte Hexgen am 27. Juli 2020 eine Wählbarkeitsbescheinigung aus, nachdem im Melderegister der Stadt festgestellt worden war, dass Hexgen seine alleinige Wohnung im Wahlgebiet habe.

Doch anders als im Melderegister hinterlegt, habe Hexgen im benachbarten Korschenbroich gewohnt. Einen solchen Hinweis erhielt die Stadt im August 2021. Die Verwaltung ermittelte, fand ihren Verdacht bestätigt, meldete die Gladbacher Wohnung Hexgens rückwirkend zum Sommer 2020 ab und will den AfD-Politiker nun aus dem Stadtrat und den dazugehörigen Gremien ausschließen, da die Voraussetzungen der Wählbarkeit gar nicht vorlagen.