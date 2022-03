Mönchengladbach Spende : 15.000 Euro für den Kinderschutzbund

Mönchengladbach Mit dem Verkauf von Adventskalendern haben der Leo-Club und der Lions-ClubMönchengladbach für den guten Zweck gesammelt. Das Geld übergaben sie nun.

Die Türen im Familiencafé des Kinderschutzbundes wurden weit geöffnet, als eine Delegation des Leo-Clubs und des Lions-Clubs Mönchengladbach den Reinerlös aus dem Verkauf des Adventskalenders 2021 überreichte. Die erzielte Spendensumme in Höhe von 15.000 Euro fördert aktuell die Anlauf- und Beratungsstelle für Kinder in Notsituationen und Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf in Mönchengladbach.

Der individuelle Handlungsbedarf ist nur mit persönlicher, finanzieller Hilfe und guter Vernetzung zu leisten. Vorstand und Team des Kinderschutzbundes sind den vielen unermüdlichen Helferinnen und Helfern der Leo- und Lions-Kalenderaktion dankbar. Seit über 20 Jahren ermöglichen sie große Spenden an soziale Einrichtungen in Mönchengladbach.

Unter dem Motto „We Serve“ helfen Lions ehrenamtlich dort, wo Unterstützung gebraucht wird. In der Nachbarschaft und auch weltweit. Seit mehr als 100 Jahren steht der Name Lions Clubs International (LCI) für bürgerschaftliches Engagement, für den Dienst an der Gemeinschaft und Hilfe für Menschen in Not.