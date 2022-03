Corona-Lage in Mönchengladbach : Corona in 14 von 25 Altenheimen

In Pflegeeinrichtungen in NRW kommen Besucher nur, wenn sie getestet sind. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladnbach Die Zahl infizierter Bewohner in den Pflegeeinrichtungen ist diese Woche rückgängig. Wie die Verläufe sind und welche Probleme vor Ort bestehen.

Das Coronavirus grassiert in ganz Deutschland. Im März wurden erneut Rekorde gebrochen – etwa bei der Sieben-Tage-Fallzahl im Bund oder bei der Zahl akut infizierter Bürger in Mönchengladbach. Und so ist es wenig verwunderlich, dass auch in Seniorenzentren und ähnlichen Pflegeeinrichtungen immer wieder neue Corona-Fälle registriert werden – bei Bewohnern wie beim Personal.

Wie ein Stadtsprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sind in der vergangenen Woche in 14 der 25 stationären Pflegeeinrichtungen in Mönchengladbach Corona-Neuinfektionen bei Bewohnern gemeldet worden. Das gehe aus der Wochenstatistik des Amts für Altenhilfe hervor. Die Schwankungen der Fallzahl hält sich aber in Grenzen. Am vergangenen Montag waren laut Wochenstatistik 106 Bewohner der Pflege infiziert – weniger als in der Vorwoche (132 bestätigte Fälle am Montag, 21. März), aber etwas mehr als in der Woche davor (100 Fälle am Montag, 14. März).

In Altenheimen gilt derzeit eine Plus-Regelung: Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher müssen – ungeachtet des Impfstatus – getestet sein. Für Bewohner gilt das nicht.

Weiter teilt der Sprecher mit, dass in zwei Einrichtungen die Zahl der Fälle bei Bewohnern zwischen zehn und 15 lag und in weiteren zwei Einrichtungen 20 oder mehr Infektionen nachgewiesen sind. Heißt: In zwei Drittel der Einrichtungen mit Corona-Fällen sind die Werte im einstelligen Bereich – und damit ein Bruchteil der Gesamtzahl der Bewohner. „In der Regel kommen die Bewohner, die durchweg geimpft und geboostert sind, mit der Infektion gut zurecht“, heißt es aus dem Amt für Altenhilfe.

Das bestätigt auch Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der Sozial Holding, die Träger von sieben Altenheimen in Mönchengladbach ist. „Wir beobachten meistens milde Verläufe“, berichtet Wallrafen. Das gelte für die Bewohner wie auch für das Personal. Bei der Sozial Holding beträgt die Impfquote fast 100 Prozent. Andere Träger in Mönchengladbach hatten ebenfalls Quoten von 98 Prozent und höher für das Personal gemeldet.

Eine Impfung schützt also erfahrungsgemäß vor schweren Verläufen – eine Infektion aber kann sie nicht generell abwehren. Laut Wallrafen wird das Virus meist von außen in die Pflegeeinrichtungen getragen – unverschuldet, wie er betont. „Aber sobald es erst drin ist, stecken sich auch Menschen an“, sagt der Geschäftsführer. So seien beispielsweise in einem Haus aktuell so viele Infektionen zu verzeichnen, wie in allen übrigen sechs Einrichtungen zusammen.

Mit Personal-Ausfall hat die Sozial Holding derzeit nicht zu kämpfen: Die Zahl fehlender Mitarbeiter liegt im einstelligen Bereich. In anderen Altenheimen der Stadt sieht das anders aus: „Die größte Herausforderung für die Einrichtungen ist das wegen Infektion oder Quarantäne fehlende Personal“, sagt der Stadtsprecher. 102 Corona-Fälle beim Personal der Pflegeeinrichtungen zählte das Amt für Altenhilfe am Montag. In der Vorwoche waren es elf weniger (91) und in der Woche davor wiederum 17 weniger (74).