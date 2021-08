Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 29. August) : Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

392 Corona-Fälle sind in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Für das Wochenende sind mehr als 100 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dennoch – und das, obwohl diese jetzt auf einer leicht veränderten Basis berechnet wird.

Das städtische Gesundheitsamt meldet am Sonntagmorgen (Stand: 10 Uhr) einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dabei handele es sich um einen Patienten (Jahrgang 1937), der am Sonntag im Krankenhaus verstorben sei. Die Zahl der Menschen, die in Mönchengladbach mit oder an Corona verstorben sind, steigt damit auf 235.

Für das Wochenende meldet das Gesundheitsamt darüber hinaus den Nachweis von 131 neuen Corona-Fällen. Aktuell sind 834 Menschen in der Stadt mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Sonntag auf 151, nachdem der Wert am Freitag noch bei knapp 200 lag. Der Landesdurchschnitt liegt bei 125,3. NRW ist weiterhin das Bundesland mit der mit Abstand höchsten Inzidenz in Deutschland.

Anzumerken ist: Seit vergangenem Samstag wird die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach vom Robert-Koch-Institut und dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen mit einer aktuelleren Einwohnerzahl berechnet. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Anstatt die Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2019 (261.034 Personen) zu verwenden, kommt künftig die Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2020 (259.665) zum Einsatz. Das ist eine Differenz von 1369 Personen. Das verändert die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach aber nur minimal. Würde man die alten Werte zur Berechnung nutzen, läge die Inzidenz am Sonntag statt bei 150,96 bei 150,17.

In Mönchengladbach befinden sich aktuell 1510 Personen in Quarantäne. Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Sonntag, 11 Uhr) fünf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Eine Person muss invasiv beatmet werden. Elf der insgesamt 83 Intensivbetten sind frei.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 12.974 Corona-Fälle bestätigt worden. 11.305 Personen gelten als genesen.

(RP)