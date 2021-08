Einzelhandel in Mönchengladbach : Mit Weinhandel von Rheydt nach Gladbach

Leonhard Redle ist eigentlich Betriebswirt. Im Traditionsgeschäft Dürselen in Rheydt ist er auf den Wein gekommen. Jetzt hat er einen Standort in Gladbach. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Am Berliner Platz hat Leonhard Redle ein Geschäft für Weine und Spirituosen eröffnet. Kunden ist der Unternehmer aus dem Weingeschäft Dürselen in Rheydt bekannt. Was er nun vorhat und welche Marktlücke er in Mönchengladbach schließen will.