Blumenpflanzung in Mönchengladbach : Kahle Grünfläche statt Blumenpracht

Viele Blumen hat Wolfgang Dierkes auf diesem etwa zwölf Meter langen Straßenbeet gepflanzt. Sie alle wurden kurz vor der Blüte abgeschnitten. Jetzt ist der Anblick traurig – statt bunt und fröhlich. Foto: Carsten Pfarr

Pesch Die von Wolfgang Dierkes in einem Straßenbeet gepflanzten Blumen sind eines Tages niedergemäht worden. Für ihn ist dieses Handeln völlig unverständlich. Was ihn verärgert und was die Mags zum Vorfall an der Volksgartenstraße sagt.