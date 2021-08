Verkehr in Mönchengladbach : Wofür eine neue Fußgänger-Initiative eintreten will

Mönchengladbach Nun haben auch Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, in Mönchengladbach eine Lobby: Eine frisch gegründete Gruppe will sich für deren Belange im Verkehr einsetzen.

Sturm ist Leiter der Mönchengladbacher Kontaktstelle des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter, und auch die übrigen Mitstreiter der knapp ein Dutzend Mitglieder zählenden Gruppe sind in Mobilitätsfragen keine Novizen: Susanne Jud engagiert sich bei den „Alltagsradlern“und Martin Asbeck gehört dem Verkehrsclubs VCD an und ist dort Vorsitzender des Kreisverbands Heinsberg, Mönchengladbach und Viersen. Das gemeinsame Ziel der Initiative: „Fußgängern und den Menschen, die nach der Straßenverkehrsordnung dieser Mobilitätsgruppe zuzuordnen sind, das Gehör zu verschaffen, das ihnen als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer zusteht“.

In einer Stadt, die über Jahrzehnte für den Individualverkehr mit dem Auto ausgelegt wurde, ist eine Verkehrswende gar nicht so einfach. Auch nicht, wenn es um die Interessen von Fußgängern geht. „Meist ist es so: Wenn die Autofahrer und die Radfahrer ihren Platz bekommen haben, ist die Restfläche für den Fußgänger“, sagt Asbeck. „Die Mentalität aufzubrechen, ist ein Ziel.“ Ein weiteres Thema, das die neue Initiativgruppe aufgreifen will, ist laut Asbeck die Sicherheit von Schulwegen.