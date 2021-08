Raubdelikt in Mönchengladbach : Jugendliche mit Messer rauben eine Flasche Likör

Raubdelikt in Mönchengladbach

Mönchengladbach Drei Jugendliche haben einen 16-Jährigen mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen im Nahbereich des Tatorts antreffen.

Am Freitag, 27. August, ist es gegen 18.35 Uhr zu einem Raubdelikt auf der Marienburger Straße in Mönchengladbach gekommen. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit.