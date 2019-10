Dreiste Masche : Trickdiebe klingeln bei 96-Jähriger

Mönchengladbach Zwei Männer gaben sich bei der Seniorin aus Windberg als Handwerker aus.

Erneut haben sich Trickdiebe des „Wasserwerkertricks“ bedient, um eine ältere Frau zu bestehlen. Ein Mann hatte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Tür einer 96-Jährigen an der Bebericher Straße geklingelt. Der Fremde sagte, er müsse den Wasserdruck in ihrem Haus ablassen. In der Wohnung drehte er in verschiedenen Räumen Wasserhähne auf. Währenddessen klingelte es erneut an der Tür. Der angebliche Handwerker öffnete sie wie selbstverständlich und ließ einen „Kollegen“ ein.