Polizei wollte BMW ohne Kennzeichen stoppen : Verfolgungsjagd mit wilden Überholmanövern

Mönchengladbach Die Polizei wollte einen BMW ohne Kennzeichen stoppen. Der Fahrer flüchtete, fuhr über rote Ampeln, baute einen Unfall und ließ den Beifahrer zurück.

Wilde Überholmanöver, Menschen, die sich mit einem Sprung zur Seite retten müssen, und ein Crash mit einem Streifenwagen – die Polizei hat sich am Samstagnachmittag eine wilde Verfolgungsjagd mit einem BMW-Fahrer geliefert. Angefangen hatte alles mit fehlenden Kennzeichen. Deswegen hatten Polizisten den BMW 3C stoppen wollen, der gegen 15.15 Uhr auf der Breite Straße unterwegs war. Doch der Fahrer reagierte nicht auf die Haltezeichen, sondern gab Gas. Er flüchtete in Richtung Ritterstraße, missachtete rote Ampeln und überholte mehrfach vor ihm fahrende Wagen.

Am Schloss Rheydt standen mehrere Fahrzeuge, die wegen einer Veranstaltung nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen wollten. Diese überholte der flüchtende Fahrer, und Ordner mussten zur Seite springen. Als der BMW-Fahrer im weiteren Verlauf der Verfolgungsjagd in Richtung Korschenbroich an einer Baustellen-Straßensperre wenden musste, krachte er in den Streifenwagen. Er fuhr sich jedoch sofort frei und flüchtete erneut über die Ritterstraße, nun stadteinwärts. Der Streifenwagen setzte nach.