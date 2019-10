Eine Festnahme in Mönchengladbach : Schon wieder Autos in Mülfort demoliert

Mönchengladbach Zeugen hatten in der Nacht eine lärmende Gruppe Jugendlicher gesehen und die Polizei gerufen. Ein 17-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Schon wieder ist es zu einer ganzen Reihe von beschädigten Autos im Bereich Mülfort gekommen. Nur dieses Mal konnte die Polizei einen 17-Jährigen stellen. In der Nacht zum Sonntag hatten mehrere Zeugen der Polizei gemeldet, dass sich eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen im geschätzten Alter von 13 bis 17 Jahren lautstark auf der Mülgaustraße aufhielten und gegen geparkte Fahrzeuge treten würden. Das war gegen 1 Uhr. Mehrere Autos wurden dabei beschädigt. Zwei Jugendliche konnten beschrieben werden. Laut Aussage einer Zeugin liefen sie über die Straße „Kirschhecke“ weg. Polizisten, die auf dem Weg zum Tatort waren, sahen auf der Straße zwei junge Männer. Als diese den Streifenwagen sahen, setzten sie zum Sprint an und rannten in Richtung Westerloostraße weg. Ein Jugendlicher konnte entkommen, der zweite wurde von den Polizisten gestellt und zunächst zu Boden gebracht. Seine Bekleidung sah genauso aus, wie Zeugen sie beschrieben hatten.

Bei dem Festgehaltenen handelt es sich um einen 17-jährigen Mönchengladbacher, der polizeilich bereits vereinzelt in Erscheinung getreten ist. Jetzt läuft ein neues Strafverfahren gegen ihn. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche einer Erziehungsberechtigten übergeben. Ein möglicher Tatzusammenhang mit weiteren Sachbeschädigungen ist laut Polizei derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

In der Nacht zum 2. Oktober waren in Mülfort, Odenkirchen und Giesenkirchen an mindestens 22 Autos die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Alleine an der Bruchstraße und auf dem Parkplatz Backeshof waren je vier beschädigte Fahrzeuge entdeckt worden. Weitere Tatorte lagen unter anderem an Kruchen-, Kochschul-, Nievelstein-, Mülforter-, Mülgau-, Duven- und Kochschulstraße.