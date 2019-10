Feuerwehreinsätze : Vier Unfälle und sieben Verletzte auf den Autobahnen

Mönchengladbach/Kaarst Weil ein Lkw umstürzte, war die A 52 teilweise gesperrt. Auch auf der Autobahn 61 gab es einen Unfall.

Die Feuerwehr ist Freitagabend und am Samstag zu vier Unfällen ausgerückt. Zwei Menschen wurden bei einem Unfall auf der A 61 kurz hinter der Anschlussstelle Wickrath verletzt. Dort war ein Auto in der Böschung gelandet. Die beiden Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Kurz danach ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall, diesmal auf der A 52. In der Baustelle zwischen dem Kreuz Neersen und der Anschlussstelle Neuwerk war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.