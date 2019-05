Schmuck und Bargeld gestohlen : Trickdiebe bestehlen Seniorin in Büderich

Eine Seniorin ist am Dienstag in Büderich auf zwei Trickbetrüger reingefallen. Sie gaben sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus.

(RP) Eine Seniorin ist am Dienstagmittag in Büderich Opfer von zwei Trickdieben geworden. Gegen 11.55 Uhr hatten die Männer an der Wohnungstür eines Hauses an der Straße „Auf den Steinen“ geklingelt. Sie erklärten der Wohnungsinhaberin, dass sie Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens seien und in den Räumen Messungen durchführen müssten, weil es auf der Straße Probleme mit dem Fernsehempfang geben würde. Die Seniorin ließ die Männer in die Wohnung. Nach etwa 15 Minuten gingen die angeblichen Techniker wieder. Etwas später stellte die Geschädigte fest, dass Bargeld und Schmuck fehlten.