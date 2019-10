Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Zwei Schwerstverletzte bei Massenschlägerei unter zwei Großfamilien

Wickrath Bei meiner Massenschlägerei sind in der Nacht zum Samstag zwei Männer schwerst verletzt worden. Zwei Großfamilien waren aneinander geraten. Mehrere Dutzend Menschen sollen daran beteiligt gewesen sein.

In Wickrath ist es in der Nacht zum vergangenen Samstag gegen 0.15 Uhr in einem Gastronomiebetrieb an der Beckrather Straße zu einem Streit und einer Massenschlägerei gekommen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurden dabei zwei Männer im Alter von 42 und 71 Jahren schwerst verletzt. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften erstversorgt und anschließend in einem Krankenhaus sofort operiert. Derzeit bestehe aber für keinen der Männer Lebensgefahr. Der 71-Jährige befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung, ist aber stabil. Der 42-Jährige wurde bereits am Samstag wieder aus der Klinik entlassen. Nach Polizeiangaben waren mehrere Dutzend Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt.