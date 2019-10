Polizei bittet um Zeugenhinweise : Wechselgeldtrick: Senioren in Parkhaus bestohlen

Mönchengladbach Ein Fremder wollte angeblich Kleingeld für ein Telefonat haben. Erst einen Tag später stellte das Paar fest, dass alle Scheine aus dem Portemonnaie fehlten.

Trickdiebe haben die Hilfsbereitschaft eines älteren Ehepaares, um die beiden in einem Parkhaus an der Dahlener Straße zu bestehlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, war das Paar am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr von einem Fremden angesprochen worden. Er fragte, ob sie Kleingeld für ein Telefonat wechseln könnten. Der 80-jährige Ehemann öffnete seine Geldbörse. Der Mann, der ihn angesprochen hatte, griff in das entsprechende Fach und wechselte seine Zwei-Euro-Münze selber. Es erfolgte Widerspruch des Paares, allerdings zeigte der Mann ihnen sofort, dass er die zwei Euro passend in Kleingeld gewechselt hatte. Dann ging er fort.