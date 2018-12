Polizei in Mönchengladbach bittet um Hinweise: Trickdieb bestiehlt 61-Jährigen in dessen Wohnung

Mönchengladbach Der Fremde hatte an der Tür geklingelt und darum gebeten, einen Fünf-Euro-Schein zu wechseln. Dann lenkte er den Wohnungsinhaber ab, um eine Geldkassette zu leeren.

Ein Fremder hat am vergangenen Samstag die Gutmütigkeit eines 61-jährigen Mannes in Schrievers ausgenutzt und eine Geldkassette gestohlen. Laut Polizeibericht hatte der Täter gegen 16.45 Uhr bei dem am Iltisweg wohnhaften Mann geklingelt und gefragt, ob er einen Fünf-Euro-Schein in Münzen wechseln könne. Der hilfsbereite 61-Jährige ließ den Fremden in seine Wohnung und ging mit ihm zu einer Geldkassette. Bevor er den Fünf-Euro-Schein aber wechseln konnte, bat ihn der Trickdieb um ein Glas Wasser. Der 61-Jährige verschwand daraufhin kurz in der Küche und brachte dem Besucher das gewünschte Wasser. Kurz danach verließ der Fremde die Wohnung. Erst später fiel dem Mönchengladbacher auf, dass die Geldkassette mit einem Bargeldbetrag im zweistelligen Bereich fehlte und alarmierte die Polizei. Der Dieb wurde von dem Zeugen als circa 1,90 Meter großer Mann mit heller Hautfarbe und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll einen schwarzen Kinnbart getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen haben.