Polizeieinsatz in Mönchengladbach: 17-Jähriger greift Retter und Polizisten an

Mönchengladbach Obwohl er selbst um Hilfe gebeten hatte, rastete ein Jugendlicher aus, als die Rettungskräfte eintrafen. Er trat, schlug und beleidigte auch die hinzugerufenen Polizisten. Die mussten den 17-Jährigen fesseln, um ihn zu bändigen.

Der junge Mann war gerade auf dem Heimweg, als er einer Zeugin sagte, dass es ihm nicht gut gehe und dass man einen Rettungswagen rufen solle. Das war am Samstag gegen 5 Uhr morgens, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die alarmierten Einsatzkräfte zur Krefelder Straße fuhren, konnten sie noch nicht ahnen, was sie erwarten würde. Laut Polizeibericht versuchte der 17-jährige, angeblich Hilfebedürftige sofort die Rettungssanitäter zu schlagen und zu treten. Der junge Mann muss sich so aggressiv verhalten haben, dass die Retter Polizisten zur Verstärkung riefen. Auch die wurden von dem jungen Mann beschimpft. Statt sich zu beruhigen, beleidigte der 17-Jährige die Beamten und drohte ihnen Gewalt an, falls er ihnen noch einmal begegnen sollte.