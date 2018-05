Duisburg : Trickdieb-Pärchen stiehlt Wertsachen einer Seniorin

Duisburg Am Montag gegen 17 Uhr haben sich Trickdiebe als Kabeldienstleister von Unitymedia aus und verschafften sich so Zugang zur Wohnung einer Seniorin an der Jahnstraße in Laar. Sie stahlen Geld und Schmuck. Zunächst hatte eine junge dunkelhaarige Frau geklingelt und behauptet, die Anschlüsse prüfen zu müssen. Sie lenkte die 88-Jährige dann im Wohnzimmer ab, während ein vermeintlicher Kollege mit einem schwarzen Drei-Tage-Bart vorgab, andere Anschlüsse in der Wohnung überprüfen zu müssen. Anschließend wollte das Trickdieb-Duo den Auftrag im Keller fortsetzen und verließ die Wohnung. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl und rief die Polizei. Beide Trickdiebe trugen ein schwarzes T-Shirt mit dem Unitymedia-Schriftzug. Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Trickdieb-Duo machen können.

Hinweise bittet telefonisch an die Polizei unter der bekannten Rufnummer 0203 280 0.

(OTS)