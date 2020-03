Angriff unter Eisenbahnbrücke : Maskierter Mann versucht erfolglos, Taxifahrer zu überfallen

Mönchengladbach Mit einer Sturmhaube auf dem Kopf soll ein Mann einen Taxifahrer bedroht haben. Als ein weiteres Auto dazukommt, flieht er.

Ein maskierter Mann hat am Dienstag einen Taxifahrer bedroht und mit einem Gegenstand auf dessen Windschutzscheibe geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, habe der 55-jährige Taxifahrer von seiner Leitstelle die Anweisung erhalten, zur Ecke Karlstraße/Wetschewell zu fahren, um dort einen Fahrgast abzuholen. Gegen 22.45 Uhr habe er das Taxi unter der Eisenbahnbrücke in diesem Bereich gestoppt. Daraufhin habe eine männliche Person die Beifahrertür aufgerissen. Diese Person habe einen Gegenstand in der Hand gehabt, vermutlich ein Messer oder einen Hammer, und habe Geld von ihm gefordert. Er habe sich jedoch geweigert, Geld auszuhändigen. In diesem Moment sei ein Autofahrer mit seinem Wagen hinter dem Taxi zum Stehen gekommen. Der Unbekannte habe daraufhin von ihm abgelassen. Dann habe der Mann mit dem Gegenstand auf die Windschutzscheibe geschlagen und sei ohne Beute über die Karlstraße, parallel zu den Bahnschienen, in Richtung Güdderather Mühlenweg geflüchtet.