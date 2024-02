„Safer Sex“ im Karneval 5000 Kondome für den sicheren Verkehr

Hier und da mal ein Bützchen verteilen, das gehört zum Karneval wie Berliner und Helau. Mitunter können im Feiertrubel dann aber auch mal so sehr die Funken fliegen, dass es nicht bei dem einen Küsschen bleibt. Damit vom Karnevalsflirt bloß eine schöne Erinnerung an die tollen Tage verbleibt, veranstalten das Gesundheitsamt der Stadt und Taxi Düsseldorf in diesem Jahr traditionell wieder eine besondere Aktion. Rund 5000 Kondome wurden an 250 Taxi-Fahrer und Fahrerinnen ausgegeben, die diese in den kommenden Tag an mögliche Pärchen unter ihren Fahrgästen verteilen sollen. Mit dabei ist ein Infokärtchen des Gesundheitsamtes, das auf das kostenlose Test- und Beratungsangebot der Fachstelle Sexuelle Gesundheit hinweist.