Raub in Mönchengladbach Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle

Mönchengladbach · Der Täter bedrohte eine Mitarbeiterin der Tankstelle an der Karlstraße in Odenkirchen mit einem Messer und forderte sie auf, Geld in eine rosafarbene Tasche zu packen.

16.02.2024 , 14:11 Uhr

Die Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief negativ. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend, 15. Februar, eine Tankstelle an der Karlstraße überfallen. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei näherte sich der Täter um 20.15 Uhr aus Richtung der Wetscheweller Straße kommend der Tankstelle. Anschließend betrat er den Innenraum und bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer. Er forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse zu übergeben. Die Kassiererin folgte der Anweisung und verstaute das Geld in einer rosafarbenen Plastiktüte, die der Mann mitgebracht hatte. Danach floh der Täter über die Wetscheweller Straße und stieg dort in einen wartenden weißen Seat mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Der Fahrer fuhr dann in Richtung Ruhrfelder Straße davon. Bei der Fahndung der Polizei wurde kurze Zeit später das mutmaßliche Fluchtfahrzeug gefunden. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt ohne Kennzeichen im Bereich Bruchstraße/ Heinrich-Justenstraße. Die Beamten stellten das Fahrzeug und weitere umfangreiche Beweismittel sicher. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist schlank und war vermutlich mit einem schwarzen Tuch maskiert. Dazu trug er eine schwarze Cap, einen grauen Kapuzenpullover und eine hellblaue Jeans. Außerdem hatte er schwarze Schuhe und Handschuhe angezogen. Die Kriminalpolizei bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen sich zu melden und fragt: Wer hat den Überfall beobachtet und kann weitere Angaben zum Tatverdächtigen und dem weißen Seat machen? Wer hat im Umfeld der Bruchstraße/Heinrich-Justenstraße das verdächtige Fahrzeug und mögliche Insassen wahrgenommen und kann dazu weitere Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen.

