Wegen Personalmangel bei der Bahn : Zug von Mönchengladbach nach Köln fällt einen Monat aus

Mönchengladbach Fünf Wochen lang fällt der Regionalexpress 8 unter anderem zwischen Mönchengladbach und Köln aus – weil zu viele Zugführer krank sind. Das sind die Alternativen, und so lange brauchen sie bis Köln.

Der Grund für den ausgedünnten Sommerfahrplan ist nach Angaben der DB Regio NRW die weiter angespannte Personallage durch einen hohen Krankenstand: „Wie überall in Deutschland ist auch die DB wieder von steigenden Coronafällen betroffen, was sich regional auswirken kann“, teilte die Deutsche Bahn mit. Außerdem würden durch viele Baustellen Kapazitäten in Leitstellen und bei den Zugführern gebunden. Deshalb umfasse der Sommerfahrplan 95 Prozent des regulären Zugangebotes. Der RE 8 ist dabei aber die einzige Linie, die vollständig gestrichen wird. Lediglich zwei Ausnahmen gibt es: Montags bis freitags fahren die beiden Verbindungen ab Kaldenkirchen um 6.01 Uhr nach Köln Messe-Deutz (Abfahrt in Mönchengladbach um 6.28 Uhr) und in umgekehrte Richtung von Köln Messe-Deutz in Richtung Kaldenkirchen um 16.26 Uhr (Ankunft in Mönchengladbach um 17.29 Uhr).