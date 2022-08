Unfall in Viersen : Traktorgespann von Zug erfasst – Massive Einschränkungen im Zugverkehr

Unfall in Viersen

Viersen Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Viersen- Boisheim entstand ein hoher Sachschaden. Ein Güterzug hatte dort ein Traktorgespann erfasst. Die Ermittler fragen sich: Warum blieb der Fahrer mitten auf den Gleisen stehen?

Ein Güterzug ist am Mittwochnachmittag auf dem Bahnübergang an der Nettetaler Straße in Viersen-Boisheim mit einem Traktorengespann kollidiert. Sowohl der Zugführer als auch Traktorfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand hoher Sachschaden. Sowohl die Lokomotive als auch das Traktorgespann wurden durch die Kollision beschädigt.