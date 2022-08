Neues Bahnunternehmen : Niers-Express wird bald von Rhein-Ruhr-Bahn betrieben

Kreis Viersen Die Transdev-Gruppe, zu der der bisherige Betreiber des RE 10, die Nord-West-Bahn, gehört, bringt ab September ein neues Bahnunternehmen an den Start, das den Verkehr im Westen übernimmt.

Die Transdev-Gruppe regionalisiert ihren Eisenbahnbetrieb und bringt ab September ein neues Bahnunternehmen an den Start. Während es auf den Strecken in den nördlichen Bundesländern für die Fahrgäste beim Namen Nord-West-Bahn bleibt, werden die Reisenden auf den Linien am Niederrhein, im Ruhrgebiet und im Münsterland dann unter dem Namen Rhein-Ruhr-Bahn an ihre Ziele gebracht – also auch die Fahrgäste der RE10. Betreiber wird die ebenfalls neue Regionalgesellschaft Transdev Rhein-Ruhr GmbH sein. Sie wird das Netz mit 265 Schienenkilometern mit rund 250 Mitarbeitenden von Duisburg aus betreiben. Dort bezieht die Rhein-Ruhr-Bahn in den kommenden Wochen einen Gebäudekomplex in Nähe des Hauptbahnhofs.