Polizei warnt : Angeblicher Bankmitarbeiter betrügt 77-Jährige

Mönchengladbach Der Mann erklärte, in dem Geldinstitut sei eine Person festgenommen worden. Nun müssten die Geldscheine überprüft werden, die die Seniorin kurz zuvor abgehoben hatte.

Eine 77-jährige Frau aus Dahl ist am Donnerstag, 11. August, Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin am Nachmittag einen Anruf erhalten. Am anderen Ende meldete sich der angebliche Filialleiter ihres Geldinstituts, der erfragte, ob die 77-Jährige in den letzten Tagen Geld abgehoben habe. Dies bejahte die Frau und teilte ihm den genauen Betrag und den Grund für ihre Abholung mit.