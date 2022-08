Wegen zu vieler Verspätungen : Bahn plant längere Umsteigezeit für zuverlässigere Verbindungen

Die Bahn hatte in diesem Jahr so viele Verspätungen wie lange nicht mehr. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Die Deutsche Bahn ist so unpünktlich wie lange nicht. Wer umsteigen muss, kann dem Anschlusszug oft nur noch nachwinken. Nun reagiert die Bahn.

Bahnkunden sollen angesichts vieler Verspätungen längere Umsteigezeiten auf hunderten Fernverbindungen einplanen. In der Fahrplanauskunft und im Buchungssystem werden dafür standardmäßig einige Minuten mehr eingestellt, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Außerdem kommen knapp 1000 zusätzliche Mitarbeiter in Fernzügen und auf Bahnhöfen zum Einsatz. Sie sollen Fahrgästen etwa beim Ein- und Aussteigen und bei der Suche nach ihrem Sitzplatz helfen.