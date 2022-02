Wirtschaft : Gebo verlegt Firmenzentrale nach Mettmann

Mettmann Der Fitting-Spezialist zieht mit 70 Arbeitsplätzen an die Gold-Zack-Straße. Er hat dort ein Gelände mit Büros und Lager gekauft.

Weltweit beschäftigt die Gebo Group nach eigenen Angaben mehr als 250 Mitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft in Polen und insgesamt neun Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Polen, Italien, Spanien, Frankreich, Ungarn, Estland, der Tschechischen Republik und Russland. Am neuen Firmensitz in Mettmann werden nach Angaben einer Unternehmenssprecherin rund 70 Mitarbeiter tätig sein.