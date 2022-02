Fußball : 1. FC Wülfrath verliert auch Testspiel gegen den SV Hösel

Angelos Pavlidis (am Ball) verwertete eine Flanke von Jannik Weber zum zwischenzeitlichen 1:1. Foto: Achim Blazy (abz)

Zu allem Überfluss sieht Keeper Laureen Beer auch noch die rote Karte nach Foulspiel im Strafraum. Ersatz steht aber mit dem frisch verpflichteten Torwarttrainer Sebastian Herweg parat.

1. FC Wülfrath – SV Hösel 1:3 (1:1). Weiterhin ohne Sieg bleiben die Landesliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath in der Vorbereitungsphase. Auch gegen den Bezirksligisten Hösel enttäuschte das Team von Goran Tomic und verlor letztlich verdient. Nach der Niederlage war der Wülfrather Coach sichtlich sauer und es dauert einige Zeit, ehe er einen Kommentar zu der schwachen Vorstellung seine Elf abgab: „Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass wir nicht in die Spur finden, wobei ich aber den Ergebnissen in den Testspielen keine allzu große Bedeutung beimesse. Entscheidend ist für mich der spielerische und kämpferische Auftritt in diesen Partien – und der war heute für mich über weite Strecken einfach schlecht.“

Tomic ist der Auffassung, dass seine Mannschaft große Probleme bekommt, wenn sie früh in Rückstand gerät. Dann geht schnell die spielerische Linie im Mittelfeld und die Grundordnung im Defensivverhalten verloren. „Da fehlt es bei einigen Spielern einfach an der notwendigen Mentalität, die man braucht, wenn erfolgreich gespielt werden soll“, sagt der Trainer.

An dem für die Wülfrather gebrauchten sonnigen Nachmittag kam noch hinzu, dass wenige Minuten vor dem Abpfiff der nach der Halbzeit für Nick Perkuhn ins FCW-Gehäuse gerückte Laurin Beer eine Tätlichkeit im Strafraum beging und die rote Karte sah. Der Keeper wird eine Sperre bekommen und fällt in den nächsten Begegnungen aus. Als hätte die Wülfrather Führungsetage es geahnt, verpflichtete der Klub in der vergangenen Woche mit Sebastian Herweg einen neuen Torwarttrainer, der auch zum Torhütertrio gehört und als Keeper eingesetzt werden soll, wie Michael Massenberg mitteilte.

Sebastian Herweg spielte früher vier Jahre erfolgreich für den 1. FCW in der Landes- und Verbandsliga, stand zu den guten Zeiten des SV Hilden-Nord auch dort im Tor und war zudem für die Oberligisten TVD Velbert und VfB 03 Hilden im Einsatz. „Wir freuen uns sehr, dass Sebastian wieder den Weg zum FCW gefunden hat und sehen ihn sowohl als Torwarttrainer, aber auch aktiv als Verstärkung für den Kader an. Da er im benachbarten Homberg wohnt, konnten wir ihn gut überzeugen, zu uns zu kommen“, erklärt Massenberg. An dem Transfer wirkte wesentlich FCW-Edelfan Gerd Angersbach mit, der den 36-Jährigen Schlussmann aus beruflichen Gründen gut kennt. Auch Goran Tomic begrüßt die Verpflichtung Herwegs, stellt aber klar, dass er zunächst weiterhin auf die jungen Torleute Nick Perkuhn und Laurin Beer setzt, die sich weiterhin bei ihren Einsätzen wöchentlich abwechseln sollen.

Zum Spiel: Die Gastgeber taten sich im ersten Durchgang sehr schwer, in die Partie zu finden. Der SV Hösel dagegen agierte geschickt, kombinierte ballsicher und war bei gelegentlichen Kontern gefährlich. Der FCW war wie in den bisherigen Vorbereitungsspielen im Angriff harm-, wenn nicht sogar hilflos und agierte in der Defensive mit großen Schwächen. Die 1:0-Führung der Gäste in der 15. Minute glichen die Wülfrather erst kurz vor dem Halbzeitpfiff aus, als Angelos Pavlidis die präzise Flanke von Jannik Weber per Kopfball im Höseler Gehäuse unterbrachte.