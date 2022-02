Fußball : VfB 03 Hilden beklagt die nächsten Verletzten

Pascal Weber (l.) glich für die Hildener zum 1:1 aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Oberliga-Fußballer gewinnen zwar das letzte Testspiel gegen den VfL Alfter, verlieren aber erneut Personal. Keine guten Voraussetzungen für den Meisterschaftsstart am Freitag gegen den TVD Velbert.

VfB 03 Hilden – VfL Alfter 2:1 (0:1). Mit Blick auf das nackte Ergebnis ist die Generalprobe des VfB 03 für den Meisterschaftsstart am Freitag gegen den TVD Velbert wohl als gelungen einzustufen. Allein die Begleitumstände gaben den Verantwortlichen des Fußball-Oberligisen wenig Anlass zur Freude, denn der zurzeit eh schon dezimierte Kader schrumpfte weiter.

Da war zum einen die Personalie Manuel Schulz. „Wir haben ihm vor dem Spiel mitgeteilt, dass wir uns freuen, dass er wieder fit ist und wieder im Kader steht. Wir haben noch überlegt, wie wir ihm noch mehr Spielpraxis geben können“, erzählt Tim Schneider nach dem Abpfiff mit betrübter Miene. Denn nach einem Schubser im Zweikampf kam der Innenverteidiger unglücklich auf dem Boden auf und knickte mit dem Sprunggelenk um. „Zum Glück ist nichts an der Achillessehne, aber es könnte ein Bänderriss sein. Es tut mir für Manuel einfach leid“, sagte der Chefcoach des VfB 03 und betonte: „Eine blöde Verletzung, das verhindert kein Stabilisations- oder Konditionstraining.“

So spielten sie VfB 03 Hilden: Sube – Müller (46. Schulz, 71. Kunzl), Sangl, Schmetz, Heinson, zur Linden, Schaumburg (46. Holz), Kang, Kim (59. de Meo), Demir, Weber (71. Hellenkamp).

Auch Robin Müller musste verletzungsbedingt vorzeitig vom Feld. Als der Rechtsverteidiger den Ball wegschlagen wollte, hielt sein Gegenspieler den Fuß drauf. „Er hat eine schwere Prellung im Vorderfuß, das wurde immer schmerzhafter. Jeder weiß, dass so etwas schon mal länger dauern kann“, erklärt Schneider. Und dann blieb zur Pause auch noch Stefan Schaumburg in der Kabine – der Kapitän verspürte ein Zwicken im Oberschenkel.

Maximilian Wagener fehlte aus beruflichen Gründen, Nils Piotraschke krankheitsbedingt. Für den im Aufbautraining befindlichen Patrick Percoco kam ein Einsatz noch zu früh, Rekonvaleszent Tuncay Altuntas (Muskelfaseriss im Oberschenkel) fehlt noch das Vertrauen in den eigenen Körper. So stellte sich die Mannschaft des VfB 03 im Test gegen den Mittelrheinligisten Alfter fast von alleine auf. Minsung Kim kam zum Beispiel zu einem Platz in der Anfangsformation. „Für einige Spieler ist das die Chance, sich zu zeigen, aber viele sind nicht in der Verfassung, diese Chance auch zu ergreifen“, stellt Schneider mit Blick auf den Kader fest, der aktuell auf 14 Akteure geschrumpft ist.

Doch das Trainerteam hatte auch positive Erkenntnisse. „Wir hatten bereits in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten, die wir aber nicht konsequent zu Ende gespielt haben“, sagt Schneider. So schoss Pascal Weber nach einer Kim-Flanke knapp übers Tor (19.). Umso ärgerlicher fand der VfB 03-Coach das Gegentor. Nick Sangl ging im eigenen Strafraum zu ungestüm in den Zweikampf und Schiedsrichter Raffael Beier entschied auf Elfmeter. Den nutzte Timo Balte zur 1:0-Führung der Gäste (14.).