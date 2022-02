Handball : HSG Adler Haan holt sich Verstärkung

Nadine Hölterhoff (am Ball) absolvierte die vorerst letzte Partie mit dem Adler-Team beim MTV Köln. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Trainer André Wernicke stellt die Frauenmannschaft, die auch noch vier Nachholspiele absolvieren muss, breiter auf. Neu im Kader des Regionalligisten: Eine dritte Torfrau, eine zweite Linkshänderin und eine weitere Rückraumspielerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Die letzte Begegnung der Haaner Handballerinnen datiert vom 30. Januar. Da zog die Mannschaft von André Wernicke beim MTV Köln mit 24:30 den Kürzeren. Es war die sechste Niederlage in bislang neun Regionalliga-Partien. Damit bleibt die HSG zumindest auf Rang acht, der in dieser Saison den Klassenerhalt verspricht. „Unser Ziel ist, dass wir weder Letzter noch Vorletzter sind, am Ende wollen wir aber immer noch im Mittelfeld landen“, sagt André Wernicke. Der Coach fährt fort: „Ich glaube schon daran, dass wir das schaffen. Natürlich hat uns die Niederlage in Köln zurückgeworfen, aber wir können und werden uns wieder steigern.“

Zuletzt kämpften die Adler mit Corona-Fällen in den eigenen Reihen. „Aktuell haben wir viele Erkrankte, einige befinden sich außerdem noch in Quarantäne – daher war ein Spiel für uns nicht möglich“, nennt der Trainer den Grund für die Absage der Heimpartie am Sonntag gegen die SG Überruhr und hofft, dass es am Sonntag mit dem Duell bei Fortuna Köln weitergehen kann.

Doch der HSG-Trainer hat auch erfreuliche Dinge zu vermelden, denn drei Neuzugänge, die Wernicke allesamt noch aus dem Jugendbereich kennt, stehen ab sofort im Kader. Das Torfrauduo Silja Kasper und Anke Sluga ergänzt nun Vivien Gottschalk, die zuletzt beim Team CDG/DAV Barmen spielte und früher für den HSV Wuppertal den Kasten hütete. „Der Name schwirrte schon länger in unseren Köpfen, jetzt bot sich kurzfristig die Gelegenheit“, berichtet Wernicke. Bereits im Duell beim MTV trug Gottschalk erstmals das Haaner Trikot. Auch Ciara Drews war bereits im Einsatz. Die Linkshänderin kommt vom Longericher SC, spielte zuvor für Bayer Leverkusen und soll nun Lea Schaumburg auf rechtsaußen unterstützen. „Wir sind mit einer zweiten Linkshänderin einfach flexibler“, betont der Adler-Coach.

Das gilt auch für die Dritte Im Bunde. Julia Nikolic lief ebenfalls für die A-Jugend von Bayer Leverkusen auf, stand zuletzt jedoch im Kader des Haaner Regionalliga-Rivalen SC Fortuna Köln. Die 20-Jährige steigt erst in dieser Woche ins Mannschaftstraining der Adler ein und soll dann als Halb-Linke für Entlastung im Rückraum sorgen, dem aktuell Nadine Hölterhoff, Lea Terhardt, Jessica Strelau und Katrin Müller angehören. Nicht zur Verfügung steht seit Anfang Oktober Corinna Blau, die Mutterfreuden entgegensieht.