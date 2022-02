Serie Unsere Schulen : Ein Gymnasium ehrt Heinrich Heine

Musikunterricht in der fünften Klasse: Isabel (10, links) und Julia (11) geben Melodie und Takt vor. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Heinrich-Heine-Gymnasium wurde 1969 als „neusprachliches Gymnasium“ gegründet; damals noch im Amt Hubbelrath. Heute hat es 900 Schüler.

Um den Schülern gerecht zu werden, verfolgt das Heinrich-Heine-Gymnasium ein ganzheitliches Konzept, das eine umfassende Allgemeinbildung zum Ziel hat und gleichzeitig die Bedürfnisse des Einzelnen berücksichtigt.

1969 als „Neusprachliches Gymnasium des Amtes Hubbelrath“ gegründet, war das Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) das erste deutsche Gymnasium, das den Namen Heinrich Heine tragen durfte. Nach der Auflösung der Gemeinde Amt Hubbelrath übernahm Mettmann die Trägerschaft für das Gymnasium. Seit 1975 befindet es sich in einem Neubau im beschaulichen Mettmanner Stadtteil Metzkausen. Neben dem großzügigen, grünen Schulgelände, den beachtlichen Sportstätten und den ausdifferenzierten Räumlichkeiten verfügt das städtische Gymnasium über eine moderne IT-Ausstattung, welche zeitgemäßen wie innovativen Unterricht ermöglicht.

Info Beratung und Anmeldung Anmeldungen werden vom 16. bis 18. Februar entgegengenommen. Eltern werden gebeten, auf der Internetseite http://www.hhg-mettmann.de/veranstaltungen/ einen Termin zu vereinbaren. Weitere Informationen zur Schule gibt es auf der Website www.hhg-mettmann.de

Eckdaten Derzeit besuchen 900 Schülerinnen und Schüler das HHG. Die Klassenstärke beträgt durchschnittlich 27 Schüler. Neben 87 Lehrkräften arbeitet hier eine fest angestellte Schulsozialpädagogin. Außerdem werden die Mensa und der Mittagspausenbereich von mehreren Diakonie-Kräften mitbetreut. Folgende Abschlüsse können die Schüler im HHG machen: Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Fachhochschulreife, Allgemeine Hochschulreife. Das HHG ist ein G9-Gymnasium. Mittagessen gibt es zu einem Preis von 3,70 Euro pro Mahlzeit. Das als biologisch wertvoll zertifizierte Essen wird von der Firma Windmann zubereitet und warm angeliefert. Der Förderverein der Schule hat im Jahr 2020 ein neues Klettergerüst, einen 3D-Drucker, zusätzliche iPads sowie die Fahrten-Finanzierung von sozial Benachteiligten unterstützt. 1999 erhielt das Heinrich-Heine-Gymnasium aus den Händen von Bill Gates den Road Ahead Preis für seine fortschrittliche Unterrichtsgestaltung und Ausstattung. Das HHG ist „Schule gegen Rassismus und für Courage“.

Unsere Drohnenaufnahme zeigt das Heinrich-Heine-Gymnasium aus der Vogelperspektive. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Unterricht Eine Schulstunde dauert 45 Minuten. Der Stundenplan ist aber soweit möglich nach dem Doppelstunden-Prinzip organisiert, um die Schüler zu entlasten und besser kooperativ arbeiten zu können. Das HHG bietet AGs in allen Bereichen an: naturwissenschaftlich, sportlich, künstlerisch, sprachlich, gesellschaftswissenschaftlich. Hier einige Beispiele: Roberta (Roboter-Bau), englisches Theater, Theater, Bandprojekt, Chor, Handarbeit, Laufen, Hockey, Tennis, Golf, Judo, Wettbewerbe, DELF, DELE, Mathe Knobeln. Neben den üblichen Fächern, bietet das HHG Informatik auch in der Orientierungsstufe, Medienbildung in Jahrgangsstufe 7, Praktische Erziehungswissenschaft, Geschichte-Politik mit neuen Medien und Bio-Chemie an. An Fremdsprachen können die Schüler Englisch, Französisch, Latein und Spanisch (bereits ab Klasse 7) lernen; außerdem in einer AG auch Chinesisch.

„Alles wird gut“ heißt es in riesigen Buchstaben über der Schule – darunter steht das Heine-Zitat „Bildung bleibt“. Foto: Jörg Feldmeier HHG/Jörg Feldmeier/HHG

Philosophie Der Schwerpunkt des HHG liegt in der Vielfalt. Dabei wird die Idee verfolgt, so breit aufgestellt zu sein, dass jeder Schüler seinen Interessen/Fähigkeiten nachgehen kann und individuell gefördert wird. In diesem Sinne gibt es am HHG einen ausgereiften Fächerkanon, ein breites AG-Angebot und zahlreiche Fördermöglichkeiten. Die Förderung von Gesundheit und Bewegung kommt hier dem Lernen in sozialer Verantwortung ebenso zugute wie die intensive Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern.

Betreuung Das HHG ist eine gebundene Ganztagsschule. Somit ist der Unterrichtstag durchrhythmisiert. Montag, Mittwoch und Donnerstag gelten als Langtage. Hier sind alle Schüler nach einem festen Stundenplan bis 15 oder 15:50 Uhr in der Schule. Dienstag und Freitag sind Kurztage. Hier gibt es darüber hinaus auch eine Betreuung bis 15 Uhr. An den Langtagen können die Schüler in der 9. Stunde die 25 bis 30 Arbeitsgemeinschaften besuchen oder am Förderunterricht teilnehmen oder im Silentium an ihren Aufgaben arbeiten.

Förderung Für starke Schüler gibt es den Sprinter-Zweig. Das bedeutet, besonders begabte Schüler werden nach einem festen Konzept mit Kursen und Projekten gefördert, um das Abitur in acht Jahren (G8) absolvieren zu können. Daneben gibt es das sogenannte Forder-Förder-Projekt. Außerdem nehmen die Schüler an zahlreichen Wettbewerben teil, welche in AGs vorbereitet werden. Für die Schwächeren gibt es Förderunterricht in allen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I und in allen Kernfächern, außerdem Angebote wie Lern-/Konzentrationsförderung, Methodentraining, LRS-Förderung sowie diverse weitere AG-Angebote.

Zukunft Das HHG ist technisch gut ausgerüstet. Es gibt flächendeckendes WLAN, alle Räume verfügen über Beamer und Computer. Die Lehrkräfte besitzen ein Dienst-iPad. In den unteren Klassen gibt es nun iPad-Klassen. Ab dem nächsten Schuljahr wird es iPad-Klassen ab Jahrgangsstufe 5 geben. Außerdem sollen iPads für alle Schüler angeschafft werden. Auch baulich hat das Gymnasium einiges vor. So ist für die nähere Zukunft ein Erweiterungsbau mit neuen naturwissenschaftlichen Räumen geplant.

Konfliktlösung Seit vielen Jahren gibt es am HHG das Streitschlichterprojekt. Außerdem stehen den Schülern eine Schulsozialpädagogin sowie ein Beratungslehrerteam für klärende Gespräche zur Seite. Sozialkompetenztrainings sind fester Bestandteil im Schulprogramm.

Rückzugsorte Hier stehen den Schülern sehr unterschiedliche Räumlichkeiten auf dem Schulgelände zur Verfügung, wie die Schülerbibliothek, das Selbstlernzentrum, der Ruheraum, ein Aufenthaltsraum und der Oberstufen-Raum.

Klassenfahrten/Partnerschulen Jedes Jahr wird im September eine Fahrtenwoche organisiert, in welcher das HHG unterwegs ist, beispielsweise die Studienfahrten der Q2, die Methodenfahrt der EF oder auch Austauschfahrten. Im Februar findet jedes Jahr eine Skifahrt für alle 7. Klässler statt. Dazu kommen Austauschprogramme mit Partnerschulen in China (Nantong), Frankreich (Crécy), Belgien (Soumagne), Spanien (Barcelona). Außerdem gibt es eine England-Fahrt und eine Sorrent-Fahrt. Mit einer Schule in Südafrika besteht eine Partnerschaft per Mail- und Brief-Kontakt sowie gemeinsamen Online-Projekten.

Ehemalige Es besteht ein reger Kontakt zu ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die beim Tag der offenen Tür willkommen sind. Regelmäßig finden Ehemaligentreffen statt. Beim Weihnachts-Volleyballturnier nimmt auch immer ein Ehemaligen-Team teil. Etliche Ehemalige engagieren sich mittlerweile als Eltern oder im Förderverein der Schule.