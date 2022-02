Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 7700 Infektionen und Inzidenz bei 1850

Kreis Mettmann 821 neue Corona-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Das lässt die Inzidenz weiter steigen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Kreisgebiet Infizierten überstieg die Marke von 70.000.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 7710 Infizierte, 755 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 728 (+88; 91 neu infiziert), in Haan 480 (+50; 55 neu), in Heiligenhaus 317 (+27; 29 neu), in Hilden 1042 (+112; 119 neu), in Langenfeld 927 (+71; 81 neu), in Mettmann 594 (+51; 53 neu), in Monheim 693 (+92; 98 neu), in Ratingen 1281 (+95; 109 neu), in Velbert 1280 (+132; 148 neu) und in Wülfrath 368 (+37; 38 neu). Der Kreis meldet für Montag 821 Neuinfektionen.