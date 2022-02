Basketball : Mettmann-Sport zeigt zwei Gesichter

Nach einer schwachen ersten Halbzeit dreht der Oberligist nach dem Seitenwechsel auf und hält die Südwest Baskets Wuppertal noch klar in Schach.

Südwest Baskets Wuppertal II – Mettmann-Sport 69:95 (50:38). (bs) Es war eine Oberliga-Begegnung mit zwei ganz unterschiedlichen Halbzeiten – und das lag vor allem an den ME-Sport-Basketballern. Timo Vogt legte den Finger in die Wunde. „Wir haben der jungen und schnellen Wuppertaler Mannschaft zu viel Raum gegeben, ihre Stärken auszuspielen“, sagte der Teamsprecher selbstkritisch. Die Folge war schnell auf der Anzeigetafel abzulesen, denn bereits nach vier Minuten lagen die Gäste mit 9:17 zurück. Erst nach dem 16:26-Rückstand (8.) legten die Mettmanner los und verkürzten bis zum Ende des ersten Viertels auf 22:26.

Eine wirkliche Wende im Spiel bedeutete das aber noch nicht, denn auch im zweiten Abschnitt gaben die Wuppertaler den Takt an und setzten sich wieder deutlich auf 48:32 (17.) ab. Sechs Punkte in Folge von Maciek Renka brachten ME‑Sport bis zur Pause noch auf 38:50 heran.

Nach dem Seitenwechsel legten die Mettmanner mit starker Defensivarbeit den Grundstein für die Wende. Ein 25:0-Lauf in den ersten sieben Minuten des dritten Viertels zur 59:50-Führung zog den Gastgebern den Zahn – da wollten sich die erfahrenen ME-Sport-Basketballer wohl nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen.

Mit einem 69:53-Vorsprung gingen die Gäste in den Schlussabschnitt und dominierten auch die letzten zehn Minuten. „Das war mit die beste Leistung der Saison. Endlich haben Kampfgeist und Teamwork gestimmt“, freute sich Timo Vogt, der aber auch feststellte: „Respekt an die Jungs aus Wuppertal.“

Mit dem Erfolg festigten die Mettmanner den zweiten Platz in der Oberliga. Erst in zehn Tagen geht es für sie weiter mit der Partie beim Tabellenvierten HSV Gräfrath. Im Hinspiel besiegte ME-Sport in eigener Halle den Aufsteiger deutlich mit 93:71.