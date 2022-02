Politik und Tierschutz : Mettmann plant ein Taubenhotel

Werner van Stiphoudt in seinem Taubenschlag unterm Dach Foto: Evers, Gottfried (eve)

Mettmann Die Stadt geht von rund 200 Vögeln im Innenstadtbereich aus. Deren Zahl soll kontrolliert werden. Es werden Helfer gesucht, die sich um Futter und Reinigung kümmern.

Bereits seit mehreren Jahren diskutiert Mettmann über Innenstadttauben. Nun schlägt die Verwaltung nach eigenen Worten „erstmalig“ vor, einen Taubenschlag in der Innenstadt zu betreiben. In einer Vorlage für den Feuerwehr- und Ordnungsausschuss (Montag, 17 Uhr, Rathaussaal) nennt Bürgermeisterin Sandra Pietschmann zwei mögliche Standorte: Entweder das Hallenbad am Lavalplatz oder das „Parkdeck der Galerie“ am Königshof. Die Eigentümer müssten einer solchen Nutzung noch zustimmen.

Rund 200 Tauben flattern am Himmel über Mettmann Mitte – schätzt die Verwaltung. Eine genaue Zählung wäre laut der Vorlage eigentlich angebracht, weil über den städtischen Taubenschlag ein Rückgang der Taubenpopulation erreicht werden soll. Solch eine Taubenzählung sei in anderen Städten jedoch als zu kostspielig verworfen worden.

Info Moers verpflichtete einen Tierretter Erfahrungswerte Im niederrheinischen Moers hatte zunächst ein mit Landesmitteln gefördertes Arbeitsmarktprojekt die Versorgung des städtischen Taubenturm in der Nähe des Bahnhofs übernommen. Nach Auslaufen der Förderung stellten die Initiative ihre Arbeit ein. Nach einigen Diskussionen fand sich der Betreiber einer Duisburger Wildtierstation als neuer Betreiber der Anlage. Nach Angaben der Stadt Moers fliegen 280 bis 300 Tauben das Taubenhaus regelmäßig an. Sie produzieren rund 750 Kilogramm Kot im Jahr. Kranke Tiere werden tierärztlich versorgt.

Für die Kosten eines städtischen Taubenschlags in Mettmann nennt die Informationsvorlage „Orientierungswerte“. Die Einmalkosten für den Schlag mit angemessenen Futter- und Schlafplätzen setzen sie auf der Basis von Baumarktpreisen mit 1500 bis 2000 Euro an. Der Schlag brauche einen Strom- und einen Wasseranschluss. Die Addition der laufenden Kosten im künftigen Mettmanner Taubenhotel sieht so aus: Die ehrenamtlich Betreuer sollen mit einer Aufwandsentschädigung bei der Stange gehalten werden. Schließlich müssten sie mehrmals pro Woche den Schlag säubern und neues Futter einstreuen. Zudem müsse mit Kosten für Taubenfutter, Grit, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel sowie gelegentliche Tierarztkosten gerechnet werden. Die Musterrechnung für die Futterkosten eines Taubenschlags sieht so aus: Eine Stadttaube brauche pro Tag etwa 50 Gramm Körnerfutter. In einem mit 150 Tauben besiedelten Schlag würden so 7,5 Kilo Futter pro Tag benötigt. In einer Woche kämen etwa 50, pro Monat rund 200 Kilogramm zusammen. Bei einem Preis von 15 Euro pro 25-Kilogramm-Sack Mischfutter lägen die monatlichen Futterkosten bei 120 Euro.

Rund 200 Tauben sollen regelmäßig ihre Runden durch die Mettmanner Mitte drehen. Foto: Udo Teifel

Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollen nicht die Taubenpflege über den Dächern von Mettmann übernehmen. Zurzeit würden Gespräche geführt, eine „möglichst große Anzahl an ehrenamtlichen Helfern zu gewinnen, die sich verbindlich und langfristig um die Betreuung des Taubenschlags“ kümmern.

Der Vorsitzende des Tierschutzvereins Mettmann, Wolfgang Kohl, hat der Suche nach ehrenamtlichen Taubem-Kümmerern bereits eine Absage erteilt. Kohl schätzt, dass ein Taubenturm mindestens eine Höhe von sieben Metern haben muss. Es sei „viel Manpower für die Versorgung nötig“: Dort müsse Futter eingebracht und Kot entfernt werden und vor allem müssen alle gelegten Taubeneier durch Porzellaneier ersetzt werden. „Das ist viel Arbeit.“ Die meisten der knapp 200 Mitglieder im Mettmanner Tierschutzverein seien eher im höheren Alter. Deshalb beurteilt Kohl einen ehrenamtlichen Einsatz als „unzumutbar“: „Ich kann da ja niemanden ungesichert den Turm raufklettern lassen.“ Das sei Aufgabe der Verwaltung, „für so etwas muss man die Kommune im Boot haben“.