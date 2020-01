Fußball : VfB 03 Hilden zeigt sich in Spiellaune

VfB 03 Hilden zeigt sich in Spiellaune

Timo Kunzl traf in Speldorf bereits nach fünf Minuten zur Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Fußball-Oberligist tritt mit einem dezimierten Kader beim Landesligisten VfB Speldorf an. Gleichwohl reicht es zu einem überzeugenden 6:1-Erfolg. Einziger Wermutstropfen für Trainer Marc Bach ist der Gegentreffer.

VfB Speldorf – VfB 03 Hilden 1:6 (0:4) . Überraschend stark präsentierten sich die Oberliga-Fußballer des VfB 03 in Speldorf. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten die Hildener eine glänzende Vorstellung. „Die Abläufe mit Ball sahen sehr gut aus“, fand Marc Bach. Später stellte der VfB 03-Trainer fest: „Der Sieg ist fast noch zu niedrig ausgefallen.“

Dabei fehlten den Gästen etliche versierte Kräfte. So musste Talha Demir wegen einer schmerzhaften Fußprellung unter der Woche im Training pausieren. Das galt auch für Erwin Mambasa, den das Trainergespann wegen Adduktorenproblemen aus dem Übungsbetrieb nahm. Rainer Gagel machten ebenfalls die Adduktoren zu schaffen. Patrick Percoco hingegen zog sich im Test gegen den MSV Düsseldorf eine Dehnung des Außenbandes im Knie zu.

So spielten sie

So spielten sie

Dennoch erwischten die Hildener einen Start nach Maß. Einen Konter über Oluwabori Falaye und Fabian zur Linden, der diesmal als Sechser agierte, schloss Timo Kunzl zur 1:0-Führung ab – gerade einmal fünf Minuten waren da absolviert. In der Folge spielte sich das Geschehen zunächst im Mittelfeld ab, doch nach einer Viertelstunde nahm der VfB 03 das Heft wieder in die Hand. Einen Pass von Fabio di Gaetano verwertete Stefan Schaumburg zum 2:0 (24.) – mit seiner exzellenten Schusstechnik zirkelte der Kapitän das Leder in den Winkel. Kurz danach parierte Speldorfs Keeper Martin Hauffe einen Freistoß von Schaumburg, doch den abgewehrten Ball beförderte Ogün Serdar zu Oluwabori Falaye, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 3:0 (31.). Die Gäste gaben weiter Gas. Nach einer guten Flanke von Ogün Serdar schoss Kunzl über den Kasten (42.). Drei Minuten später vermochten die Platzherren Pascal Weber nur mit einem Foul zu bremsen. Schaumburg verwandelte den Elfmeter sicher zur 4:0-Pausenführung.