Fußball : VfB 03 Hilden II leistet gegen Ronsdorf Schwerstarbeit

Roman Werner bringt die Hildener im Testspiel in Führung, doch die gleichklassigen Gäste schaffen noch den Ausgleich.

VfB 03 Hilden II – TSV Ronsdorf 1:1 (1:0). ( Ein leistungsgerechtes Unentschieden stand am Ende der 90 Minuten zwischen den beiden Tabellenvierten der Fußball-Bezirksligen eins (VfB 03) und zwei (TSV). „Die Ronsdorfer waren der erwartet schwere Gegner. Eine körperlich starke, aber auch spielerische versierte Elf. Etwa 70 Minuten lang konnten beide Mannschaften fußballerisch durchaus überzeugen“, sagte hinterher Hildens Trainer Tim Schneider. In den letzten 20 Spielminuten indes verflachte die Begegnung. Fehler im Spielaufbau und nachlassende Konzentration kennzeichneten die Aktionen auf beiden Seiten. Bei den Hildenern irgendwie nachvollziehbar, hatten doch die beiden Übungsleiter Tim Schneider und Henry Schmidt die Trainingsintensität in der vergangenen Woche merklich angezogen.