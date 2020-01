Fußball : VfB 03 Hilden II macht gegen Uedesheim das halbe Dutzend voll

VfB 03 Hilden II – SV Uedesheim 6:0 (1:0). Deutlicher als erwartet gab die VfB 03-Reserve den gleichklassigen Uedesheimern (Bezirksliga Gruppe 2 – 11. Platz) das Nachsehen. In den ersten 45 Minuten begegneten sich beide Mannschaften noch auf Augenhöhe, wenngleich die Hildener schon die größeren Spielanteile besaßen.

Das zunächst noch Versäumte holten die Hildener in Durchgang zwei nach. Kaum zwei Minuten in der Partie, verwandelte Gianluca de Meo den von Gottlebe an Tiefenthal verursachten Foulelfmeter zum 2:0. Uedesheim spielte in der Folge etwas mutiger nach vorne, ohne indes wirklich torgefährlich zu werden. Die Hildener nutzten die angebotenen Freiheiten im Mittelfeld mit schnellem Umschaltspiel konsequent. Nach dem Rückpass von Giacomo Russo von der Grundlinie traf Tiefenthal zum vorentscheidenden 3:0 (56.). Mit dem Doppelschlag von Tiefenthal (61. – Zuspiel Moritz Holz) und de Meo, der nach einer zu kurz geratenen Gottlebe-Parade gegen den Schuss von Jannik Löbe goldrichtig stand (63.), erlahmte der Widerstand der Gäste. Der VfB ließ zwar auch in der ein oder anderen Situation die nötige Konsequenz vermissen, aber das schien angesichts des komfortablen Vorsprungs nachvollziehbar.