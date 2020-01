Fußball : SSV Erkrath legt einen tollen Start hin und gewinnt mit 5:1

SC Unterbach holt drei wichtige Punkte in Hösel. MSV Hilden zollt einer Grippewelle Tribut. SV Hilden-Ost erlebt zu Hause eine negative Überraschung.

Die Bogenlampe von Tobias Schössler hoch in die lange Ecke führte zur 1:0-Führung (8.) der Gäste. Den Kopfball von Sven Gehrmann köpfte ein Höseler Abwehrspieler wieder ins Feld zurück (33.). Kurz nach Wiederbeginn (50.) glich der nach der Pause eingewechselte Johann Kunz aus. Die Unterbacher davon unbeeindruckt gingen durch den Kopfball von Abwehrchef Kai Leeuwis (60. – Ecke Daniel Mion) erneut in Führung. Marvin Kurz nach starker Vorarbeit von David Eberle (71.) sorgte für die Vorentscheidung, während Kapitän Mion mit einem an David Eberle verursachten Foulelfmeter an SV-Torsteher Sebastian Reckzeh scheiterte (85.).