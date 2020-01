Fußball : Müde VfB 03-Fußballer siegen glanzlos

Der Hildener Oberligist hält den Landesligisten MSV Düsseldorf mit einer bunt gemischten Mannschaft in Schach.

VfB 03 Hilden – MSV Düsseldorf 4:2 (2:1). Trotz des Sieges des Oberligisten VfB 03 im Testspiel gegen den Landesligisten bekannte Marc Bach frank und frei: „Das war kein gutes Spiel, wir hatten zu große Abstände.“ Der Hildener Trainer hatte auch eine Erklärung für die durchwachsene Vorstellung seiner Mannschaft parat: „Wir sind gerade in einer Phase der Vorbereitung, wo man schon merkt, dass die Jungs platt sind.“ Bach machte aus der Not eine Tugend und mischte seine Mannschaft mit Akteuren aus der VfB-Zweiten durch, um den Fußballern zumindest eine kleine Verschnaufpause zu geben. So bekam Nils Piotraschke diesmal die Gelegenheit, sich über 45 Minuten im Oberliga-Team auf der linken Abwehrseite zu beweisen. „Da Simon Metz wegen einer Schambeinentzündung länger ausfällt, haben wir uns ihn mal angeschaut.“ Vielleicht auch ein Zeichen an den bislang verbliebenen Linksverteidiger Ogün Serdar, nochmal eine Schippe draufzulegen.