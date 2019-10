Fußball : Marc Bach kennt die Cronenberger Verhältnisse

Marc Bach kennt auch als Spieler den Weg in den berüchtigten Wuppertaler Talkessel – vier Jahre spielte er in Cronenberg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Trainer des VfB 03 Hilden spielte selbst vier Jahre für den Oberliga-Rivalen, den er jetzt mit einem Sieg auf Distanz halten will.

Cronenberger SC – VfB 03 Hilden. Als die Fußballer des VfB 03 am Dienstag per Videoanalyse die 2:4-Heimniederlage gegen Oberliga-Spitzenreiter SV Straelen aufarbeiteten, reifte die Erkenntnis: Da war mehr drin. „Es gab zwei bis drei Knackpunkte, die gegen uns gelaufen sind“, berichtet Marc Bach. Dazu zählt der Hildener Trainer den ersten Treffer der Straelener zum 1:2. „Torschütze Shun Terada stand anderthalb Meter im Abseits“, legt sich Bach fest. Dann zeigte Schiedsrichter Marvin Slapza SVS-Kapitän Ole Päffgen nach einem Gerangel nur die gelbe Karte. „Moulas Konstantinos hat für das gleiche Vergehen Rot gesehen – da fehlt einfach das Maß. Mit zehn gegen elf wäre das Spiel anders ausgegangen.“ Und dann war da noch der Freistoß von Talha Demir, der beim 2:3-Rückstand des VfB 03 an den linken Innenpfosten knallte und von da ins Feld zurück sprang. „Das ist bitter: Wir haben uns für eine richtig gute Leistung nicht belohnt“, konstatiert Bach.

Das ist jedoch nur die eine Geschichte vom vergangenen Sonntag. Die andere: Der Cronenberger SC, der mit sechs Niederlagen in die Saison startete, feierte einen überraschenden 2:1-Erfolg in Ratingen. Es war der zweite Dreier nach dem Heimsieg Mitte September über den ETB SW Essen. Für Peter Radojewski war es zudem eine besondere Partie: Vor drei Jahren musste er als Trainer des Oberliga-Rivalen 04/19 vorzeitig den Klub verlassen. Jetzt stellte er fest: „Ich bin sehr stolz. Die Mannschaft hat über 90 Minuten so aufopferungsvoll gekämpft, wie ich es mir erhofft und auch erwartet habe.“ Ob der Sieg der ersehnte Befreiungsschlag war? Mit nur sechs Zählern stehen die Cronenberger auf dem vorletzten Platz. Längst ist der umjubelte Aufsteiger, der in der vergangenen Spielzeit als Landesliga-Zweiter die direkte Rückkehr in die Oberliga schaffte, wieder auf dem harten Boden der Oberliga-Realität gelandet. Einer Klasse, die sich schon vor zwei Jahren als zu große Herausforderung für den Klub erwies.