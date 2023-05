Jazz and Modern Dance – 2. Bundesliga Dance Art freut sich über eine Traumwertung

Doch auch diese überraschende Änderung verunsicherte die TSV-Tänzerinnen nicht. Vielmehr tanzte sich Dance Art erneut an die Spitze und sicherte sich mit einer tollen Vorstellung die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft am 17. Juni in Ludwigsburg. Zudem ist der Direktaufstieg in die Erste Bundesliga, die höchste Klasse im Jazz and Modern Dance, nun greifbar nahe. Am nächsten Samstag, 3. Juni, steigt der Saisonabschluss im niedersächsischen Peine. Dann kann Dance Art mit einem weiteren Erfolg den Aufstieg perfekt machen.