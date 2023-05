Fußball-Landesliga VfB 03-Reserve hat den Kader komplett

HILDEN · Für den Landesliga-Vizemeister geht es nun in die Sommerpause. Ende Juni startet Chefcoach Manuel Mirek mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung. Dann ist auch der neue Co-Trainer Sven Otto mit an Bord.

22.05.2023, 21:07 Uhr

Trainer Manuel Mirek zeigt den Weg für die neue Saison an. Foto: Heiko van der Velden

Von Elmar Rump

Beim VfB 03 Hilden II wurde eine wichtige Weiche für die nächste Saison in der dann nur noch zwei Gruppen umfassenden Fußball-Landesliga bereits vor Wochen gestellt. Manuel Mirek, der das Team gemeinsam mit seinem jetzt ausscheidenden „Co“ Lukas Schmetz auf Rang zwei führte, steht auch in der kommenden Saison als Chef auf der Kommandobrücke. In der Zwischenzeit ist auch fix, wer ihn als Assistent unterstützt.