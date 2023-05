Jugendfußball VfB 03: Bundesliga-Abenteuer endet in Berlin

Als die A-Junioren des VfB 03 Hilden am 12. Juni des vergangenen Jahres auf dem Sportplatz am Franz-Rennefeld-Weg in Düsseldorf das Finalspiel um den Aufstieg in die Bundesliga West gegen den ETB SW Essen mit 4:3 für sich entschieden, spielten sie vor rund 1000 Zuschauern. Eine stattliche Kulisse, die sie im Laufe der Bundesliga-Saison nur noch im ersten Heimspiel auf der Anlage am Bandbusch gegen den seinerzeit amtierenden Deutschen Meister Borussia Dortmund erreichten. Zuvor machten die Hildener gleich zum Bundesliga-Auftakt Werbung in eigener Sache, als sie in Leverkusen die nicht minder prominente Truppe von Bayer 04 über weite Strecken ärgerten und letztlich nur mit 3:4 unterlagen. Während die Talente des VfB 03 nach der einfachen Runde in der West-Gruppe lediglich den letzten Platz belegten und damit der Abstieg bereits besiegelt war, zog Borussia Dortmund zwar erneut in die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft ein, doch die Titelverteidigung blieb den Gelb-Schwarzen versagt, denn im Endspiel unterlagen sie dem 1. FSV Mainz mit 2:4.