Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga Pro Volleys wachsen über sich hinaus

Gegen den Lokalrivalen knüpften die Bayer Volleys an ihre zuletzt starken Auftritte an. Der dritte Sieg in Serie beschert dem früheren Bundesligisten bereits ein Spiel vor Ende der Hinrunde eine mindestens ausgeglichene Bilanz in der ersten Saisonhälfte. „Wir haben es wirklich geschafft, Schwankungen wegzustecken und immer darauf zu vertrauen, dass wir wieder zu unserem Rhythmus finden können“, analysierte Sauermann.