Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden steht wieder auf Platz zwei

TuRU Düsseldorf – VfB 03 Hilden 0:3 (0:2). In der letzten Auswärtsbegegnung dieser Oberliga-Runde fuhren die Fußballer des VfB 03 einen souveränen Sieg ein. Da zeitgleich Ratingen 04/19 sein Heimspiel gegen den KFC Uerdingen mit 0:2 verlor, stehen die Hildener nun wieder auf dem zweiten Tabellenplatz – und halten vor dem Saisonfinale am nächsten Wochenende alle Trümpfe in der Hand, erneut die Vizemeisterschaft zu feiern.