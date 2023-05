Fußball-Kreisliga A SSVg Haan verspielt Sieg in der Schlussphase

SC Düsseldorf-West II - SpVg. Hilden 05/06 1:6 (0:1). Ihre derzeit gute Form unterstrichen die Südstädter auch beim Tabellenachten. In den ersten 45 Minuten rührten die Oberkasseler Beton an, ließen so nur den einen Gegentreffer durch Gaku Adachihara mit einem Schuss hoch in die lange Ecke zu (22.). Nach der Pause agierten die Gastgeber etwas offensiver. Die meist zügig auf Angriff umschaltenden Hildener ließen sich da nicht lange bitten, sorgten durch vier Tore binnen einer Viertelstunde für die Vorentscheidung.