Fußball-Kreisliga A Drei torreiche Unentschieden und eine deutliche Niederlage

SV Union Velbert II – SV Rot-Weiß Wülfrath 3:3 (3:2). Im Hinspiel feierten die Wülfrather noch einen klaren 3:1-Erfolg, nun aber mussten sie froh sein, am Ende noch eine Punkteteilung zu erreichen. Die Velberter gingen in der ersten Halbzeit mit 2:0 (17., 23.) in Führung. Kevin Lange verkürzte auf 1:2 (25.), doch kurze Zeit später lagen die Platzherren mit 3:1 (34.) vorne. Diesmal ließ die Antwort der Rot-Weißen nicht lange auf sich warten. Erneut Lange markierte den 2:3-Anschlusstreffer (34.). Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Begegnung lange Zeit vor sich hin. Dann aber brachte Patrick Stroms mit Abdulrahman Kaddour den entscheidenden Joker. Nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung traf der 21-Jährige zum 3:3-Ausgleich. Damit ist der feststehende Bezirksliga-Aufsteiger jetzt seit vier Begegnungen ungeschlagen.