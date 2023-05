Fußball-Oberliga VfB 03 muss den TuRU-Abwehrriegel knacken

TuRU Düsseldorf – VfB 03 Hilden. Zum vorerst letzten Mal treffen die Fußballer des VfB 03 in der Oberliga auf die TuRU 80. Die Düsseldorfer spielten seit 2012 ununterbrochen in der fünfthöchsten Liga und dort überwiegend eine gute Rolle, doch bereits seit einigen Wochen ist die Mannschaft von Francisco Carrasco auf Abschiedstour. Die Partie am Pfingstmontag (15.30 Uhr, Sportanlage Feuerbachstraße) ist für sie der Abschluss einer Saison, die von Beginn an unter keinem guten Stern stand, da im Sommer einige wichtige Leistungsträger den Klub verließen. „Die entstandenen Lücken im Mittelfeldzentrum haben wir leider erst in der Winterpause adäquat schließen können“, stellte Carrasco unlängst fest und ergänzte: „Die jungen Spieler haben nicht die Entwicklung genommen, die wir uns erhofft hatten.“