Fußball 1. FC Wülfrath verpflichtet Chamdin Said

Der Abstieg aus der Fußball-Landesliga ist seit zehn Tagen bittere Realität für den 1. FC Wülfrath. Bereits seit einigen Wochen arbeiten die FCW-Verantwortlichen jedoch an einer Neuformierung der Mannschaft. Dabei gelang ihnen jetzt die Verpflichtung eines erfahrenen Angreifers. Chamdin Said, der zuletzt für den Liga-Konkurrenten VfB Frohnhausen die Fußballschuhe schnürte, geht in der nächsten Saison am Erbacher Berg auf Torjagd. Michael Massenberg steht die Freude über den Coup ins Gesicht geschrieben. „Dem 1. FC Wülfrath ist ein großer Transfer geglückt“, beschreibt der FCW-Vorsitzende die Verstärkung, die Said für den Absteiger darstellt. Derweil betont Michaela Massenberg als 2. Vorsitzende: „Ich bin total happy, dass unsere Sportliche Leitung direkt geschaltet hat, als bekannt wurde, dass Chamdin Wechselabsichten hat.“ Und der neue Trainer Joscha Weber erklärt: Chamdin Said wird seine ganze Erfahrung und Professionalität in die Mannschaft bringen – davon wird jeder profitieren.“