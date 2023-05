Feldhockey MTHC: Dezimiertes Frauen-Team spielt remis

Düsseldorfer SC – Mettmanner THC (Frauen) 0:0. Mit einem dezimierten Kader trat der MTHC beim Oberliga-Zweiten an und freute sich am Ende über eine hart erkämpfte Punkteteilung. Gleich fünf Stammkräfte fielen mit Caro Vink, Jessica Balzer, Marie Johnen, Nina Müller und Noelle Geier aus – eine große Hypothek, die die Mettmanner Mannschaft jedoch mit Moral zu kompensieren vermochte. Die Düsseldorferinnen spielten von Beginn an druckvoll und drängten auf eine schnelle Führung. Der MTHC hielt mit einer kompakten Abwehr und hohem läuferischen Einsatz dagegen. Immer wieder liefen die Gäste Konter, doch Mariana Dohmen, Jana Reiter und Victoria Marx münzten ihre Chancen nicht in Tore um. Auf der anderen Seite erarbeitete sich aber auch der DSC gute Möglichkeiten. Die gefährlichste der ersten Halbzeit 20 Sekunden vor dem Pausenpfiff. Für die bereits geschlagene Torfrau Kira Weps rettete Sabrina Stojanovic auf der Linie.